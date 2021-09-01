兩大信用卡國際組織萬事達卡、Visa全力搶攻更多商戶的商機，這次鎖定台灣「手機就是刷卡機」服務。

萬事達卡推出「Tap on Phone」手機感應收款服務後，第四季起將擴大商戶服務範圍。Visa則與環匯亞太攜手在台推出支援手機感應收款服務「Mobile Tap 手機付」。

萬事達卡於今年1月攜手台新銀行開通、全台第一的手機感應收款服務「Tap on Phone」，主打「手機就是刷卡機」的應用服務，開通至今商戶數不僅呈倍數成長，其中，原本以收現金為主的個人計程車行，也大量加入手機感應收款服務行列，已占萬事達卡「Tap on Phone」商戶數近15％。

萬事達卡宣布，第四季起擴大商戶服務範圍，持續導入市場商圈、計程車隊、直銷業務、導遊、連鎖零售業等更多元通路。截至目前為止，共計逾6千家商戶加入，各微型商家占比分別為零售業62％、個人計程車12％及餐飲業26％。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，依萬事達卡最新調查，在疫情發生後有75％消費者提升行動支付的使用率，顯示相較於現金支付，民眾主動採用感應式支付意願提升。面對這種「回不去」的新生活方式，萬事達卡也將更積極協助商戶導入手機感應收款服務。

Visa與環匯亞太攜手在台推出支援手機感應收款服務「Mobile Tap 手機付」，商戶可以將支援NFC的Android手機或平板電腦變成刷卡機，此方案為商家及消費者提供了數位化、非接觸式的支付體驗。

根據台灣市場情報與諮詢研究所的數據，自新冠疫情以來，台灣的行動支付增長42％，而現金支付下降33.4％。

「Mobile Tap 手機付」可廣泛運用到以下場景，例如送貨服務、展覽相關業務、快閃店、出租車、食品攤位及家庭維修提供商等。

Visa台灣區總經理趙麗芳表示，疫情加速消費者採用數位支付，台灣Visa今年7月數據顯示，每十筆交易即有八筆是感應支付，未來希望幫助更多小微商家加入。環匯亞太支援手機付服務，也將投入涵蓋餐廳、食品外送及展覽參展商等，並陸續推廣至其他行業。

(時報資訊)