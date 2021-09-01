7月因擔憂升息與通膨等議題，全球金融市場出現波瀾，但其中股債兼具的平衡型基金獲得青睞，根據投信投顧公會統計資料顯示，當月基金持有金額變化，境外平衡型基金不僅較上月增加，更已連續九個月上升，顯示買氣熱絡不變，主要股債平衡布局，具備抗震防禦之利。

M&G投資表示，目前市場最擔憂的變數為升息，但歷史經驗顯示，利率上升對金融市場為正向訊號，尤其公債殖利率走高期間，股市普遍上漲。今年股市不再由科技股一枝獨秀，類股表現輪動，產業間也更健康。

群益投信認為，IMF展望報告仍維持今年全球經濟成長率6％，並上修成熟國家預估值，下修新興市場預估值，主因各國疫苗接種進度不均、財政政策差異，經濟前景分化。近期部分國家飽受變種病毒影響，不確定性猶存，即機會與風險兼具環境，建議妨透過跨資產、跨市場布局概念的跨國組合平衡基金因應，提升投資效益。

富蘭克林證券投顧指出，對疫情和貨幣政策調整的不確定性，加上強勁亮眼財報支持股市表現，根據經濟參考指標，近期疫情對經濟活動影響較去年小，隨疫苗接種推動，景氣朝向復甦趨勢不變。但由於波動漸增環境，建議布局平衡型基金，參與上漲行情兼顧降低下檔波動風險，穩健參與市場多頭行情。

M&G收益優化基金研究團隊預期，從全球經濟成長與通貨膨脹來看，目前利率水位仍低，未來公債殖利率還有往上走的空間。近期全球金融商品漲勢趨緩，獲利了結氣氛漸增，市場波動度增加，股債平衡型基金正好可提供資產增長跟風險趨避，取得一個平衡點。

(時報資訊)