為滿足各地用戶生活場景行動支付需求，一卡通公司與LINE Pay與持續佈建使用場域，繼澎湖花火節後，再與金門縣府共同推動「行動支付多元應用加值服務計畫」，拓展離島多元支付的使用場域及應用，於縣內交通及商家全面導入LINE Pay行動支付服務，提供商圈優惠活絡離島經濟，並吸引更多旅客到金門觀光旅遊。

一卡通公司指出，微解封防疫不放鬆，減少接觸是第一要務，使用行動支付可降低接觸風險，讓民眾安心購物與享受遊程。

金門縣政府是一卡通公司首個將公共運輸全面導入LINE Pay乘車碼的縣市，合作的在地商店更多達200多家。

後疫情時代免接觸免臨櫃線上金融科技服務當道，中國信託銀行長期與LINE Pay及一卡通公司合作，提供多元化的線上數位金融服務，活絡金融市場。繼雙方合作以LINE Pay Money電支平台直連中信銀My Way數位帳戶開戶服務，開啟電支協助銀行開戶導客的先例。

雙方近期首創中國信託網路銀行Home Bank APP（簡稱「中信銀APP」）綁定LINE Pay Money連結中國信託存款帳戶及註冊開戶導客服務，為金融市場提供全新的線上合作模式。

民眾可以透過中信銀與LINE Pay Money帳戶彼此串連，提供最方便的線上開戶服務。除了LINE Pay Money用戶可藉由LINE Pay Money電支平台，直連中信銀端進行數位帳戶線上開戶，同時完成約定連結銀行存款帳戶（Account Link）。

疫情期間為減少接觸降低風險，免臨櫃的線上科技可讓銀行金融服務不斷線，去年即率先提供電支平台直連銀行端線上數位開戶的LINE Pay Money，目前的合作銀行有中國信託、聯邦銀行、台新銀行、第一銀行及遠東商銀等，近期再上線永豐銀行，合計共六家，後續還加入新光銀行。

(時報資訊)