就業數據強勁及財政政策利多驅動下，聯準會（Fed）量化寬鬆退場預期升溫，及變種病毒侵襲，引發景氣修復擔憂，信用資產小幅震盪，但特別股表現佳，近一個月維持近0.36％正報酬，近三月上漲2.4％，主要因基本面、評價面及收益面優勢支撐，可望持續吸引資金配置，表現仍可期待。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹說，日前Fed會議紀錄顯示，多數官員預期今年開始縮減量化寬鬆規模，立場轉向主要反映景氣穩步擴張，後續來看仍需持續關注全球央行年會、9月就業報告及下次Fed會議訊息。

但是這次與2013年最大的不同，在於目前美國流動性仍相當充裕，加上Fed提前釋放退場訊息，料美債利率應不會重演2013下半年震盪走勢，對特別股相對有利。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，雖然投資情緒轉趨謹慎，但金融業獲利持續增長，特別股仍具投資吸引力。隨銀行紛紛釋出貸款損失準備金，美國銀行業第二季企業財報亮眼，盈餘年增率維持相對高檔，核心資本比率及股東權益，佔總資產比例仍維持於相對高位，整體財務體質依然穩健。

7月部分公司新發行特別股納入指數，整體淨供給略有增加，但市場吸納新供給良好，指數總成分檔數維持在215檔水準。其中13檔信評被調升、僅五檔被調降，近幾個月均是升評數多於降評數，凸顯整體特別股信用風險程度維持較低水平。

(時報資訊)