法人表示，亞高收債之前震盪僅為個別公司波動，並未造成系統性風險，該事件對亞洲高收益債短空長多，在風險債中亞高收債違約率最低、收益率相對高。

富達亞洲高收益債券基金經理人夏苔耘表示，若拆解7月份亞洲高收益債指數表現，利差大幅擴張主要集中在恆大地產本身，連帶影響B等級評等債券之指數利差擴張約達500bps，若去除恆大則擴張僅約300至400bps；而信評較佳之BB等級債券，利差擴張幅度則相對有限。

凱基全球ESG永續高收益債券基金經理人劉書銘表示，因中資地產債券的負面消息，投資人近期相當關心債券違約率事件，從數據可以發現，新興市場經濟復甦帶動企業獲利提升，大宗商品價格趨穩下信用表現良好，預期信用債違約率持續下降，亞洲企業違約風險性已降低。

野村亞太複合高收益債基金經理人謝芝朕表示，相較於其他高收益債，亞洲高收益債的殖利率較高，對投資人而言更具吸引力，從價格面來看，也是亞洲高收益債相對合理，利差仍有收斂空間。收益型資產的波動度往往偏高，而較低波動的防禦型資產，收益率亦偏低，在收益難尋且不確定性高的市場環境下，亞洲高收益債不但可增加收益，波動度也較為可控。

對於高收益債標的選擇，低碳企業更具競爭力，劉書銘說，隨著疫情受控與疫苗普及化，全球主要經濟體經濟復甦力道強勁，企業獲利成長動能提升，高收益債提供較高利差水準的保護，面對縮減購債的長期影響，能有空間抵禦短期殖利率走揚的風險。

全球產業龍頭公司加緊腳步，以減碳能力成為企業競爭力為關鍵指標，像是蘋果、亞馬遜等企業均宣示淨零碳排，而其布局於新興市場相關供應鏈的綠色轉型企業也成為關鍵要素，愈來愈多新興市場企業不得不跟進減碳題材，低碳企業更具有競爭力，這是看好新興企業債長線走勢的主因。

(時報資訊)