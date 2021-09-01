Delta病毒肆虐，短線投資情緒受干擾而波動，觀察美債基本面無虞、殖利率走低，同時凸顯特別股表現亮眼，近一月特別股指數在主要固定收益資產中表現居前，因基本面穩健、流動性充沛、存續期短、高息四大利多，可望持續吸引資金目光，有利適度以特別股基金介入布局。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，特別股具優勢支持表現，首先是題材面，經濟復甦使殖利率曲線降至2月來低位，下行空間有限，觸底反彈將有助銀行貸放收入，營運前景佳。其次是產業體質強健，金融業為特別股主要發行產業，根據23家參與壓力測試銀行結果，一級資本比率達10.6％，遠高於最低要求的4.5％，代表體質穩健，所發行特別股資產品質健康。

安本標準投信投資長彭炫通指出，美國銀行業財報表現佳，為類股復甦奠定基礎，預期信用成本將進一步改善，收益率處於較高水準，股價將獲重估機會。且總經回春支撐貸款成長外，也將推升企業盈餘。且美國聯準會（Fed）解除銀行股利與庫藏股相關限制，可望為銀行業帶來正面影響，股權成本降低並為估值提供更多支撐。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲認為，主要股市近期波動加大，相對的固定收益資產如特別股波動較低，因擁有平均投資等級的信用評級，收益水準接近高收益債，適合當前貨幣持續寬鬆環境。聚焦配置有望受惠長短天期利差擴大銀行、保險業，及現金流量能見度較高的公用事業、通訊服務業。

邱郁茹預期，從資金動能來看，投資者已更適應未來利率上升預期，若是溫和上揚，對特別股人氣影響相當有限。尤其特別股擁有收益更高、近4.4％，存續期更低、約三年的特性，有助抵禦利率上行風險，並能滿足收益需求，後續仍然有望吸引資金進駐。

(時報資訊)