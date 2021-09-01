全球整體經濟復甦趨勢不變，但就業市場供需不均以及供應鏈緊俏問題仍存，變種病毒造成疫情重啟也為後續經濟成長動能帶來隱憂。利率方面，未來中長天期美債殖利率若再度上揚，聯準會相比疫情期間的溫和態度，可能更傾向調整貨幣政策以防範通膨失控，持續有利新興市場高收益債的表現。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢指出，預期通膨上升下，原物料與能源產業也將受惠，進而推升原物料國家經濟，有利新興市場的經濟表現，預估新興市場2021年企業獲利將成長30％，在基本面好轉下，新興市場債仍將持續吸引長線資金，操作上，看好地產與消費品等受惠中產階級增加的產業，以及與ESG趨勢相關的再生能源。

NN（L）新興市場債券基金經理人胡璋健表示，目前聯準會貨幣政策態度仍偏向鴿派，最終將抑制公債殖利率大幅走揚空間，在低利率環境下，新興債的高殖利率水準將對全球資金造成強大吸引力，成為新興債市的中長期關鍵利多。因此，建議投資人可趁回檔時分批布局。

歐義銳榮新興市場債券基金總代理第一金投信表示，資金大量湧入新興債市，主要原因有二：一是景氣快速復甦，導致通膨飆升，市場推測美國聯準會可能自10月開始縮減購債，並且考慮在明年升息，借貸成本將因此增加，新興債發行人加快發債融資動作。

二是新興市場債收益率優於美債，目前新興高收債殖利率約6.45％、主權債4.3％、投資級債2.3％、美元綜合債3.89％，都高於美債。特別是大陸，因為先前的債務危機，造成殖利率大幅彈升，吸引投資人搶進。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，多數新興國家主權債或類主權債，與美債的相關係數只有0.3，兩者關聯度偏低，特別是擁有豐厚淨資產的富裕國家債，與美債相關性不到0.1，顯示受到聯準會政策變動的影響相當有限，未來仍具有投資機會。

(時報資訊)

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