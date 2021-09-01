貨幣緊縮疑慮雖推升美國10年期公債殖利率上周再走揚至1.31％，對債市資金動能的影響則呈現分歧。根據統計，包含高收益債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金，上周再吸金132.85億美元，不僅已連續五周有超過百億美元資金流入，並已連續24周吸引資金進駐。

累計今年來淨流入金額超過3,829.04億美元，顯示在低利率環境且高波動中，債市依舊是資金相對青睞的首要投資標的。

當中又以投資級企業債券基金買氣最為強勁，上周資金淨流入金額再突破百億美元至109.33億美元，並已連續24周吸金；高收益債券基金再流入3.38億美元；反觀新興債券基金，轉為淨流出2.82億美元。

摩根環球高收益債券型產品經理劉奕伶指出，高收益債今年漲幅領先所有債種，在美國調整貨幣政策在即的環境背景底下，高收益債在較高到期收益率與較短存續期間的保護下，較能緩衝抵消美債利率回升帶來的負面衝擊，又能隨美國景氣復甦而有利差收歛的機會，自然吸引國際資金持續力挺。有鑑於過去幾年經資金大幅調節後籌碼乾淨，看好後續資金回流高收益債券的空間仍大。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，聯準會主席鮑爾於8月底世界央行年會上發表演說，承認今年可能開始縮減購債，但也強調不急於升息，並對近來高漲的通膨數據表示應為暫時現象，真正實施貨幣正常化政策的規模及時程仍將以美國勞動市場表現、經濟復甦狀況而定。

Delta變種病毒引起擔憂加上通膨預期的降溫，美國10年期公債前陣子相對走低，殖利率曲線可能呈現向上趨平的現象。

不過，隨者聯準會將逐步採取縮減量化寬鬆、升息等貨幣正常化舉措，加上實體經濟續朝復甦方向邁進、當前實質利率接近歷史低點等多重因素，預計美國10年期公債殖利率中長期仍可能走升。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，在新冠疫情大流行復甦的過程中，一些經濟活動開始轉強的跡象，其中消費者在整體成長上，扮演了相當重要的角色，貨幣及財政政策也發揮了重要的作用，企業財報的優異表現，預期將會繼續支持股市在未來6到18個月的表現。

而經濟恢復的環境有利企業基本面改善，持續看好非投資等級企業債、高收益債或浮動利率債券表現。

(時報資訊)