台股8月經歷劇烈波動，但逢低可見台股ETF交投熱絡，根據統計，台股在8月20日觸及16,341的低點以來，零股ETF交易主要集中在布局大型股與高股息相關ETF，可見投資人仍看好台股後市，小資族逢低積極透過零股ETF卡位。

根據統計，本波8月20日低點以來，零股增加人數最多標的為元大台灣50 ETF、其次為元大高股息ETF、國泰永續高股息ETF和富邦台灣50ETF。若以今年來零股增加最多的來看，元大台灣50、元大高股息與富邦台灣50則為小資族最愛的ETF。

從近期交投熱絡的ETF可以發現，高股息相關ETF成為市場新寵。投信業者分析，主要是因為高股息ETF多以未來一年預測現金股利殖利率最高的數十檔股票作為成分股，涵蓋多種題材個股，有效分散風險，持股定期調整，且配息機制帶來穩定的現金流入，投資人已經懂得透過這類商品掌握台股高股息的優勢。

例如「元大高股息」ETF配息上過去三年每年各配發1.45、1.8、1.6元，以前一日收盤價換算殖利率約5.62％、6.20％、5.39％，如果利用震盪、價格滑落時加碼買進，例如2020年3月新冠肺炎股災時的最低價21.45元買入，殖利率可提升至7.55％，殖利率將相對提高。對重視穩定收息的存股族來說，「愈跌愈買」是提升殖利率最佳策略，也因此可以在大盤急跌之際看到買盤湧入。

投信法人表示，台股主被動基金今年以來都可見逢低買盤湧入，預期今年整體台股主被動式基金的規模可望站上近年高檔。

(時報資訊)