8月31日台股開低震盪拉尾盤，加權指數收高17,490.29點、上漲0.54％；老牌製造業龍頭中鋼（2002）帶量攻堅行情，一天即順利填息0.3元現金股利，股價收高38.15元、漲幅2.55％，帶動相關認購權證交投活絡。
中鋼2021年前7月營收2,551.52億元，年增幅45.62％，7月營收418.83億元，月增幅7.88％及年增幅69.64％。2021年第二季稅後盈餘157.13億元及EPS1.02元，高於去年同期虧損14.07億元及每股虧損0.09元；累午上半年稅後盈餘247.40億元及EPS1.60元，優於去年同期虧損36.33億元及每股虧損0.24元。
中鋼甫於8月30日舉行股東會，高層指出，為加速景氣復甦，歐、美推動基礎建設，中國採鋼鐵產銷嚴控措施，且取消鋼品出口退稅，俄羅斯也加徵鋼品至少15％臨時出口關稅，雖然政策抑制全球鋼鐵供給，但鋼鐵需求旺，對明年鋼市審慎樂觀。法人近期積極加碼中鋼，27、30日各買超2.28萬張、2.57萬張，31日買超5.61萬張，整體8月法人買超量15.7萬張，外資買超達13.9萬張。
全年營收保持樂觀態度。
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(時報資訊)
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