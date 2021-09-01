台股近期雖歷經急跌修正風暴，但8月單月仍收紅，展望後市，法人建議，短線資金面警報暫時解除，預料將回歸營收基本面看待，建議以接單動能強勁的上游電子廠為關注重心，欣銓（3264）、南茂（8150）等業績有望持續增溫的個股，股價具表現機會。

欣銓上半年稅後淨利11.21億元，年增率44.21％， EPS 2.37元，皆創同期新高，7月持續受惠半導體供應鏈供需吃緊，產能維持滿載，單月營收以10.69億元再登歷史高峰，月增8.46％、年增30.59％，市場預期8月業績有望維持高檔水準。

展望後市，由於東南亞疫情嚴峻，台封測廠將迎接轉單效應，同時有MCU、MOSFET、二極體因車市回溫、歐美IDM廠供需吃緊，客戶為分散區域風險，將提高與台封測廠合作意願，並願意負擔漲價成本，欣銓不僅下半年已接單滿載，明年營運也持續看好。

至於南茂，法人認為，南茂報價調漲幅度和產能利用狀況優於預期，推升業績大幅超前，第2季獲利亮眼，且在封測產能緊繃的情況下，公司逐季調漲報價，出貨價量齊揚，7月營收創高；而驅動IC動能受到晶圓產能限制，不過，南茂記憶體訂單能見度佳，支持下半年營運逐季成長。

挾帶業績成長題材，欣銓、南茂31日同步獲得外資進場布局，分別買超644張、1,200張，支撐股價維持沿五日線上攻的多頭走勢，KD指標向上，籌碼面、技術面偏多。

(時報資訊)

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