晶圓代工漲價題材持續發威，尤其成熟製程在過去幾年投資不足，聯電（2303）今年兩度調漲價格後，外傳11月將再度漲價，龍頭台積電（2330）也一改過去態度，加入漲價陣營，料能舒緩市場對公司毛利率下滑的擔憂。

根據調研機構統計，半導體交貨周期已經來到統計資料以來新高，7月交貨周期達20周以上，其中車用及工業用半導體的短缺情形最為嚴峻，微控制器晶片交貨周期更是來到26.5周，顯示晶片荒情況仍未緩解。

台積電今年第二季因折舊大幅提升、成本增加，加上匯率等短期因素影響，毛利率從第一季的52.4％下滑至50％，加上公司對第三季毛利率展望保守，導致股價一度拉回至年線位置。然台積電報價在下半年不再凍漲，更較原先預期的第四季提前漲價，先進製程與成熟製程上調幅度分別達5～10％、10～20％，整體平均單價（ASP）調漲約15％，激勵股價自低檔反彈。

從籌碼面角度，除投信連16日買超，在台積電傳出漲價消息後，三大法人更是大舉加碼，連6日買超合計7.95萬張，31日最後一盤更爆出2.52萬張成交量，股價順利收在當日最高點614元。

晶圓代工二哥聯電也傳出11月起再度調漲代工價格，平均漲幅逾一成，公司方面則不評論漲價說法。聯電第二季毛利率達31.25％，較去年同期成長8.14個百分點，創下2010年第三季以來新高，稅後盈餘119.43億元、每股盈餘0.98元；累計上半年獲利223.71億元、每股純益1.83元。

截至8月底，投信已連續買超聯電19個交易日，為上市櫃公司最長，且三大法人近5個交易日大買18.99萬張，足見法人對聯電未來營運成長深具信心。

(時報資訊)

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