金氧半場效電晶體（MOSFET）下半年持續供不應求，加上東南亞新冠疫情仍嚴峻，台廠杰力（5299）、尼克森（3317）等業者可望持續受惠轉單效應，下半年接單滿至年底、價格可望續揚，訂單能見度已看至明年上半年。

馬來西亞病例激增，大馬政府宣布，半導體廠員工疫苗施打率若達八成以上才有望回復正常營運，預計最快也要等到11月後才可能恢復全產能運作。法人指出，馬來西亞當地有眾多IDM大廠，預期在疫情導致人流降載下，恐使MOSFET交期延長、供需更吃緊、報價再度調升。

市場分析，下半年本就屬電子產業之旺季，MOSFET受到馬來西亞疫情、國際大廠轉向高階車用「兩大利多」激勵，相關台廠可望受惠。法人看好，杰力、尼克森將受惠轉單效應，下半年接單滿至年底、報價可望拉升，訂單能見度看至明年上半年

MOSFET廠杰力7月營收2.51億元，年增逾六成，已連五個月創下新高表現。不過，受限於產能吃緊，單月營收難出現大幅成長，市場仍看好，杰力8、9月營收亦將維持高檔表現，整體第三季營收獲利有望創高、力拚賺進半個股本。

展望第四季，則受惠筆電、非筆電持續供不應求，且產能也較第三季微幅季增，法人預期，杰力營運表現可望持續在高檔水準之上。杰力今年受惠宅經濟帶動PC銷售暢旺，加上供應鏈吃緊、改善產品組合都使毛利率增高，法人預估其營收、獲利均可望改寫新高，後續投資人可持續留意報價變化。

此外，尼克森也受惠MOSFET供需持續吃緊，第二季營收6.91億元，季減7.5％、年增7.7％，股價31日強漲近半根漲停板。法人分析，雖PC成長幅度恐逐季放緩，惟尼克森積極提升非PC市場，加上車用半導體需求強勁復甦、電動車熱度不減，後市仍看俏。

(時報資訊)

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