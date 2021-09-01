受Delta病毒侵襲，美國新增確診人數維持十萬人以上，顯示接種疫苗後，仍可能受到感染，而在感染風險持續增溫之下，美國醫療資源短期恐將出現過度負載之風險，也連帶導致近期市場風險持續增溫。

不過，聯準會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會上的談話偏鴿派，對縮減購債也無提出明確的時程表，市場解讀為鴿派舉措，帶動樂觀信心增溫，美股又再度走升；整體而言，疫情及Fed官員談話交錯影響全球股市，整體波動較劇烈，使美股期貨多空方向難以捕捉，交易難度大幅增加。

觀察第四季度全球金融市場存有三大風險。首先，Delta病毒的持續衝擊，經濟復甦恐不平穩，若疫情嚴重，經濟可能再度出現大幅下滑風險；另外，全球商品消費力道開始出現趨緩，消費主體由商品轉移至服務業上，過去當服務業消費較商品較為強勁時，股市皆出現大幅度的波動。

最後，Fed目前仍望於年底縮減購債，貨幣供給年增率下滑，恐將導致高估值的美股出現大幅波動。

富邦期貨表示，面對目前市場恐將波動加劇，利用台灣期交所的道瓊期貨及Nasdaq100期貨進行多空配對交易，為較佳之策略，也望規避風險。

觀察目前產業趨勢，隨著商品消費轉弱，工業、原物料以及能源類股，恐有下跌風險，可能導致道瓊期貨走勢轉趨疲弱。

另外，Nasdaq指數多為科技類股，服務業占比偏高，整體將受惠於長線科技成長趨勢延續強勢，因此，在目前市場波動大幅增溫的情況下，可採取偏多Nasdaq100期貨、並偏空道瓊期貨的多空配對交易策略，來獲取穩定利潤。（富邦期貨提供，方歆婷整理）

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