受到MSCI（明晟）調降台股權重31日盤後生效影響，該日早盤在買盤觀望下交投低迷，加權指數盤中一度大跌189點，午盤卻突然出現急拉力道，由台指期率先反映，終場大漲122點，收在17,457點，加權指數在尾盤買盤鎖定權值王台積電（2330）急拉下，跌勢逐步收斂終至翻紅，終場上漲93點，收在最高17,490點。

8月台股逆轉勝，單月上漲242.88點，力守季線。期貨商普遍關注到，台積電買盤積極湧入，整體籌碼面偏多，且在技術面上，目前指數已站在所有均線之上，並續創波段高點，在量價齊揚的低點不破下，對台股震盪偏多看待，短線的拉回仍可偏多操作。

外資31日對台股現貨大舉買超242.6億元，其中，對台積電買超24,591張，且已是連六買、累積近七萬張之多。整體外資31日在期貨市場上，則是多單加碼超過空單加碼，淨空單減少134口、至19,164口。

在選擇權未平倉量部分上，買權未平倉最大量集中在17,400點，賣權未平倉最大量集中在11,200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.34升至1.39。VIX指數下跌0.3至19.16。永豐期貨研調表示，整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。

元富期貨指出，台指期31日呈現開低走高格局，指數開低後一度下挫將近200點，但在回測下方5日線後，隨著權王台積電低接買盤湧入，帶動指數由黑翻紅。目前指數站在所有均線之上，且繼續創下波段高點，以中性偏多看待為宜。

群益期貨表示，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多不變，月、周選皆為偏多，整體籌碼面偏多格局。在技術面上，台股31日在量價齊揚的低點不破下，目前台股以震盪偏多看待，短線將再挑戰8月4日壓力位置。

(時報資訊)

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