塑膠射出成型機龍頭大廠富強鑫（6603）大陸及台灣兩市場訂單增長，在手訂單超過半年，訂單能見度看到明年第一季，今年營運目標是營收及獲利優於去年。31日股東會通過每股配發現金股利0.05元及股票股利0.05元，合計配0.1元股利，配發率125％。

富強鑫31日股東會通過去年財報、營業報告書及盈餘分配案，修訂公司章程部分條文，並將董事席次從原先9～13席降至7～9席，不過今年並無董事改選。富強鑫去年合併營收30.63億元、本期淨損近800萬元，淨利歸屬母公司約0.12億元，EPS為0.08元。

富強鑫表示，集團為2025年邁向百億元鋪路，除在台灣、大陸東莞及寧波、印度四地設廠外，去年9月也斥資4000萬美元，在杭州灣新區動工興建新廠，預計2023年投產後，初估年產值新台幣15億元。

富強鑫表示，配合政府新南向政策，印度廠去年正式投產銷售，受疫情影響，初期業績尚未顯現，等疫情舒緩，印度及鄰近地區市場的爆發力，將是集團業績成長的重要來源。

富強鑫指出，纜線事業部經組織精實改造及營業項目調整後，擺脫虧損，持續穩定獲利；導光板業績不穩定，結束常熟天泰營業。從事塑膠廢料清洗、加工的新加坡與印尼巴淡鑫盛，雖在進口准證及廢塑料進口檢驗方式有所突破，進貨來源與數量無虞，但遇疫情攪局，貨櫃短缺及運費高漲，以致無法大量出口，影響營運，將推動組織精實、各項費用節省與營業項目調整等方案，以期扭轉虧損狀況。

富強鑫今年上半年合併營收21.42億元，本業獲利0.9億元，淨利歸屬母公司0.59億元，EPS回升至0.4元。公司對今年持審慎樂觀態度，以期達到集團營收及獲利穩定成長目標。

(時報資訊)

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