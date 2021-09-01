連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）為打造後疫情時代成長引擎，董事長吳伯超31日宣布啟動「Happy Lemon 3.0」計畫，訂出全球門店同步升級、三年內美國展店200家目標，同時攜手「大師兄餐飲集團」策結盟布局餐食市場，多管齊下擴大動能。

雅茗並插旗台北公館商圈開出全新店型旗艦店，且在今（1）日正式營運，將以「有顏、有料、有故事」的新店型為示範店布局全球。吳伯超表示，台灣為珍奶發源地，文化深厚與創新能力強，所以雅茗將以台灣為基地，持續以新形象、新菜單、新服務與新科技布局全球。

受疫情衝擊，雅茗今年第二季歸屬母公司稅後虧損194萬元、每股虧損0.06元。吳伯超表示，雅茗在大陸仍將以每年展店300至500家的步調拓點展店，並進行組織再造與瘦身，門店汰弱留強，同時提高街邊店比例，目標商場店與街邊店占比由過去8：2調整為5:5，而門店亦將逐步導入小吃、輕食，增加營運動能與效能，提高競爭力。

目前雅茗在全球20個國家、逾200個城市，共有近1,200家門市，「快樂檸檬」在北美展店數已逾70家，已簽約預計新增加盟店家也逾30家，且在美西地區已是高辨識度茶飲品牌並成功打入白人社區。

吳伯超指出，為深耕美國市場，雅茗將拉高競爭門檻，持續投資及優化營運開發、人員培訓、數位科技，以及供應鏈四大平台，並建立強大有戰鬥力的「直營」及「大夥伴合盟」開發營運部隊，目標在三年內在北美市場開展超過200店，讓美國市場成為集團重要的營運支柱，中期目標進軍南美洲，搶攻美洲十億人口市場。

(時報資訊)

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