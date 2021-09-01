國外第一上市公司（KY股）告別疫情衝擊後，今年上半年獲利大放異采，稅後盈餘達363億餘元，較去年同期的202億元大增八成，就整體每股稅後盈餘（EPS）來看，直逼3元，更有14檔個股EPS逾5元，賺超過半個股本，矽力-KY一舉衝高至27.07元，多檔個股也賺超過1個股本。

因應主管機關要求KY股半年報從「核閱簽證」改為「查核簽證」，今年KY股半年報首度延後至8月31日，扣除英瑞-KY財報難產無法統計之外，以其他77家KY股統計結果，獲利傳捷報。

據統計，上市KY股去年受疫情衝擊，獲利表現不佳，僅有202.03億元，今年上半年衝高至363.58億元，年增161.55億元，幅度達80％，獲利成長亮眼。

再以整體平均EPS來看，今年上半年攀升至2.97元，接近3元的水準，而去年整體平均EPS僅有1.64元，主要是受惠於14檔高獲利公司，上半年已繳出5元以上EPS的超高水準演出，且全數優於去年上半年表現，有些更翻一、二倍以上。

台股股王矽力-KY上半年EPS一舉衝高至27.07元，較去年同期的15.58元增加近74％；亞德客-KY、AES-KY、鮮活果汁-KY、世芯-KY等，上半年都賺逾一個股本以上，EPS分別達17.12元、16元、12.86元及11.22元。

此外，上半年賺逾5～8元以上，依高至低分別為麗豐-KY、中租-KY、騰輝電子-KY、冠星-KY、貿聯-KY、鼎炫-KY、科嘉-KY豐祥-KY及聯德控股-KY等。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意