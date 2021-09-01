雙鴻（3324）今年上半年毛利率因缺料及匯損影響，毛利率少見年減三個百分點，但隨著下半年營運好轉，董事長林育申在法說會上樂看，下半年毛利率會較上半年成長，就連明年，也還有二至三個百分點的成長空間。

雙鴻上半年受到居家辦公的影響，NB和VGA銷售暢旺，帶動營收上揚，來到64.26億元，呈年增23％，惟毛利率卻因人工成本、銅價材價格上揚以及匯率的影響，下修至13％，較去年下滑三個百分點，不過林育申預期，下半年包括營收和毛利率都會開始回升。

展望明年也同樣樂觀，林育申表示，明年營收年成長可達15％以上，產品毛利率可增加二至三個百分點，主要受惠於NB Gaming在VC（熱板）的應用上更加普及，不但ASP（單價）走揚，連量也明顯放大，另應用在次世代的伺服器上的VC ASP也會成長，除此之外，已經走了二年「空頭」的手機散熱，在小米、榮耀、三星、OPPO 大廠又相繼回籠，並跟進採用VC下，也可望出現較大幅度的成長。

就全年的展望來看，雙鴻預估，NB占比仍是最高，達34％，其他各品項占比分別為NB Gaming占6％、DT占8％、VGA占29％、智慧型手機占3％、伺服器占16％。

展望明年，NB Gaming、智慧型手機、伺服器都有很強勁的力道，其中NB Gaming的占比將由今年的6％上升至7％，伺服器則可望由16％揚升至19％，至於觸底的智慧型手機成長力道最強，占比可望由3％倍增至9％，至於NB 、DT、 VGA表現大致持平，然因明年營收仍有逾15％成長空間，在餅放大下，營收占比也跟進縮水，僅剩29％、7％、25％。

惟因明年成長力道較強的品項，包括伺服器、電競筆電毛利率都相對較高，這也是雙鴻推論明年產品毛利率還可增加二至三個百分點的立論所在。

除了傳統的散熱布局外，雙鴻上次法說會提及會和半導體封裝廠合作開發散熱產品，也有了新進度，林育申預期，明年應該就會出貨。

至於車用的布局，林育申強調，電動車是下個十年的重要產業，雙鴻絕對不會缺席，主要鎖定的領域是智能駕駛的CPU、GPU散熱，目前產品已開始出貨，但受限於車用的認證時間較長，預期要到2023年才會有比較大的爆發力。

(時報資訊)

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