貿聯-KY（3665）31日公布第二季財報，受惠於電動車、半導體設備、數據中心等產品需求強勁，帶動產品組合轉佳，無畏原材料（銅、塑料）、人工成本（馬來西亞封城）、IC短缺推升成本等影響，貿聯第二季逆勢繳出三率三升的表現。

貿聯第二季營收70.16億元、年增33.16％，稅後淨利5.51億元、年增9.59％，創下單季歷史次高，每股盈餘4.13元。第二季毛利率23.81％、盈利益率10.76％、淨利率7.78％，皆優於第一季表現。累計上半年稅後純益達8.61億元，年增16.4％，每股盈餘為6.48元。

貿聯表示，第二季的長期動能，包括數據中心、電動車、儲能相關、半導體設備，已明顯超過擴充基座和擴展延接裝置的比重，產品組合優化顯著。不過第二季也有不利因素干擾，五月開始，工業用產線上工率因疫情降載，同時，IC短缺也導致擴充基座出貨在季末開始放緩，造成短期成本與部分的出貨動能承壓。面對原物料成本攀升及IC短缺的挑戰，貿聯與客戶以達成出貨為共識、反映生產成本，因此毛利率表現回升。

貿聯提到，對於長期營收展望維持正向看待，然而，大環境仍籠罩著物料成本走高、缺IC、航運吃緊、塞港等逆風，而有可能壓抑部分出貨表現，公司將持續與客戶合作，調整價格以反映合理製造成本。

以個別產品來看，工業用線束營收季增居冠，高於車用、資訊、電器等，另外，半導體設備、能源相關、醫療設備用線、其他工業量測設備等營收也有顯著成長。資訊科技成長次之，主要受惠於數據中心出貨續強，加上擴充基座及擴展延接裝置因商用品牌客戶拉高庫存需求，推升本季營收直到季末IC短缺顯現而減緩。

車用線束跟隨美系主要電動車客戶拉貨強勁，不過新創電動車量產時程遞延至下半年，運動車表現則持平。電器線束成長動能則來自新產品推出、整體出貨量增加，加上反應原料價格調漲。

展望下半年，貿聯提到，電動車隨著主要客戶於中國廠擴大產能、新款豪華車也即將量產交付至全球，美系新創車廠量產時程推遲至第三、第四季間，運動車客戶端庫存仍低，因此公司對下半年車用需求保持樂觀。

另外，數位轉型的推波助瀾下，預期數據中心將因商用客戶增加資本支出而持續增長。半導體設備營收則可望因智能運算、通訊科技提升等多重需求，以及缺IC的帶動下持續受惠。

(時報資訊)

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