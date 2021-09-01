大亞（1609）集團董事長沈尚弘布局綠能產業有成，31日代表旗下志光能源與八家銀行簽57億聯貸，用在台南七股建置全台最大漁電共生太陽能電廠，估2023年全數掛表，總裝置容量120MW，未來20年，營收破120億。這次聯貸銀行超額認購1.6倍，總金額90億。
大亞集團表示，子公司大亞綠能3月斥資9.38億元，購入大同（2371）轉投資志光能源位於台南七股漁電共生太陽能電廠案場，日前完成過戶。志光能源為籌措興建太陽能光電廠所需資金，與永豐銀行等八家聯貸銀行簽57億元聯貸案。
沈尚弘表示，大亞長年布局綠能產業，此次瞄準漁電共生的新經濟優勢，也符合政府目前太陽光電推動政策。旗下大亞綠能投資的志光能源，將在台南市七股建置太陽能電廠，總面積約160公頃、總裝置容量120MW，預計第一期85MW，2022年底完工掛錶；第二期35MW預計2023年完工掛表，預估未來20年，至少創造30億度發電量，營收將突破120億。
大亞集團指出，看準志光能源地面型漁電共生太陽能電廠帶來的再生能源前景，永豐銀行擔任管理銀行，並邀集凱基、元大、王道、台新、台銀、國泰世華、華南總計八家銀行共同參與，獲得超額認購1.6倍，總金額達90億元。
大亞集團表示，大亞綠能繼去年完成台灣首件大型土地變更太陽能電廠建置案後，大亞集團持續關注合適案場，待志光能源太陽能電廠併網啟用後，大亞集團旗下將有62座太陽能電廠，總裝置容量250MW，每年貢獻發電收入15億元，每年供應9萬戶家庭所需用電。
(時報資訊)
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