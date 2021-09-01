日企來台第一上市的IKKA-KY（2250）31日宣布，評估今年內於台灣設立營運據點，進軍ADAS（先進駕駛輔助系統）模組領域發展，目前已鎖定二至三家台灣公司，將進行投資、技術合作，及協助台灣公司透過IKKA日本資源打入日本汽車市場。

IKKA於31日盤前公布將在台籌設公司，跨足ADAS領域的消息，激勵31日股價開高走高，午盤過後爆量急拉漲停，終場就收漲停價142元，單日成交量放大至273張，為前一日的4.2倍，其中外資買超34張，創近期新高。

今年5月31日在台掛牌的IKKA，6月中股價曾創下220元的天價，經過約一個月的高檔震盪後，7月中起一路走跌，期間一度下探125元低點，31日的爆量漲停，不僅收復周線並扭轉趨勢向上，並有望終結一個多月以來的跌勢。

IKKA表示，有鑑於台灣是電子發展重鎮，IC設計、製造、設備模組、軟體發展等，近年來均有相關領域廠商不斷投入，產業環境日益成熟，IKKA擬運用其長期深耕汽車零組件的優勢，評估於台灣設立營運據點，助力公司切入ADAS領域。

IKKA指出，汽車自駕功能提升，除電動車列為標準配備外，目前傳統汽車也從高階往中階車種開始下放；隨自動駕駛等級不斷提升，因牽涉道路與用路人安全，各項電子設備等級也都需要有更高強度的要求，看好ADAS系統的市場前景。

IKKA長期與日本一線汽車供應鏈合作，從目前生產的EPB（電子手煞車系統）、電裝線束模組產品，要跨入鏡頭模組零組件產品供應，僅為產品線的延伸，製造工藝並無太大困難；惟IKKA與台灣廠商接觸過程中，除硬體零組件外，也同時與部分應用軟體廠商進行洽談，未來不排除投資軟體開發廠商，透過軟硬體結合方式，發揮產品更大效能，並開發日本以外，如大陸等市場。

IKKA透露，投資台灣進度已在積極評估中，預期將在今年內完成。此外IKKA大客戶－日本豐田（TOYOTA）汽車傳出因車用晶片短缺問停可能影響後續生產狀況，IKKA表示，正持續追蹤中，惟截至目前為止，生產計畫並未受到影響，預期IKKA今年業績將較去年成長。

(時報資訊)

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