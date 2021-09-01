味全（1201）31日股東會通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.53元；味全執行長張教華指出，今年第二季台灣再爆疫情，在民生必需品帶動下，上半年合併營收仍年增8.4％；對於未來景氣，他形容「太陽漸漸升起」，而針對原物料、運費等價格高漲，味全除了調整商品線，走高毛利、高單價商品外，亦評估明年調整促銷價格。

味全去年合併營收186.51億元，年衰退7.8％，歸屬母公司淨利5.35億元、較前一年減少，主要因2019年處分資產利益基期高所致，EPS為1.06元，較2019年減少1.61元。在母公司個體財務表現上，營業收入78.02億元，年成長2.1％，營業利益1.23億元，較2019年轉虧為盈。

張教華指出，去年營收、獲利成長動能主要來自品牌／品類聚焦及品牌資產重建，今年上半年合併營收為93.14億、年成長8.4％，EPS 0.36元亦優於去年同期的0.21元；而中國大陸事業營收52億元、成長逾16％。

對下半年景氣，張教華說，去年是「太陽出來了」，現在是「太陽漸漸升起」，大陸事業明年5月蘇州新廠即將投產，持續精耕華東、快速發展華北、華東市場，可為中國大陸市場添新動能。

對於近一年來原物料的奶粉、糖、小麥、大豆等價格均上漲，還有運費更是漲了十倍，包材塑料也因石油上揚而成本有可能加重，將視供需情況，做好原物料訂貨庫存因應；此外，在產品組合上將著重於高毛利、高單價商品銷售，而反應在消費端也會調整促銷價格。

至於未來中長程計劃，目前核心品牌超過10億或近10億元有「林鳳營」、「貝納頌」等，其中，林鳳營目前市占緩步回升至22％，要追上市占最高峰40％，還要再努力，「貝納頌」目前市占達40％，包括連鎖咖啡與超商等通路競爭激烈，將會持續優化銷售通路。

張教華指出，後疫情時代消費習性轉變，會更加注重健康型商品、也是目前研發新品的方向，而且通路也會因應消費習性從線下調整到線上電商與外送平台等，估計全年合併營收樂觀正向成長。

(時報資訊)

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