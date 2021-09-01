中航（2612）31日召開股東會，通過配現金股利1.6元；總經理戴聖堅表示，散裝、貨櫃海運市場缺船短期不易解決，下半年旺季運價恐易漲難跌，散裝本業持續向好。 另業外短投股票下跌，導致中航7月意外虧損，但在8月航運股回穩下，法人估有機會回沖股票跌價損失，加上本業運價維持高檔，下半年業績有機會優於上半年。

同時，中航海陸並進，擴大收益可期，宣布跨足重型電動曳引車（拖車）開發與經銷業務，並取得東風商用車在台灣經銷授權，下半年將率先引進符合第六期環保法規的重型曳引車，未來還會銷售其他商用貨車。粗估，全台貨櫃拖車大概1萬輛，因應減碳電動化趨勢的換車市場可觀。

中航上半年每股獲利5.2元，引領散裝船族群，主要即受惠短投陽明（2609）、中櫃（2613）、陸海（5603）、中菲行（5609）等運輸類股6月股價大漲所帶動；但7月運輸類股回檔，包括陽明下跌35％、中菲行下跌24％等，拖累中航7月每股虧損0.73元。累計前七月，中航EPS為4.47元。

目前中航有10艘海岬型船，噸位在18萬～21萬噸，主要採一年期約出租，每季平均換約1～2艘船舶，換約租金逐季走高，從年初近2萬美元、2.7萬美元到逾3萬美元，帶動7月營收一舉突破台幣3億元，月增7％、年增11％。下半年還有4～5艘船將換約，近期鐵礦石載運需求增加，推升8月海岬型現貨市場日租走高，近一季大漲八成，法人看好有助提升中航期約租金表現。

中航在內陸運輸業也加碼投資，參與重型電動曳引車開發計劃，4月以6,300萬元取得航偉汽車公司70％股權，並委託北京福田汽車代為製造兩輛電動重卡樣品車，已有一輛車運抵台灣測試中，將推出全台首輛電動重卡。中航旗下子公司偉聯運輸有龐大曳引車隊。

此前，航偉將先引進東風商用車（VOLVO TRUCK與東風汽車集團合資公司）旗下符合六期環保法規的重型曳引車搶市。另看好台中工具機、鋼鐵等產業聚落，中航也在台中打造物流倉儲，占地約1,500坪，預計10、11月落成使用。

(時報資訊)

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