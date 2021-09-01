軟板廠台郡（6269）8月31日舉行股東會，董事長鄭明智表示，台郡提前跨入5G新產品技術，並投資兩岸布局新產能，贏得客戶信心。下半年將按照原定計畫，以新產能順利量產新產品，同時持續為2022年營運成長做好超前準備。

鄭明智特別強調，持續發展多元化創新技術之餘，同時善盡友善環境公民的社會責任，因應未來降低碳排放量指標，台郡從設計面、製程面考量，首創Metalink先進技術，減少生產過程中50％的碳排放量，同時可提升30％的生產效率。

台郡看好Metalink先進技術將引領LCP天線傳輸產業未來五年的發展，目前該技術已經導入高雄和發新廠中，2021年的新產品也有運用相關技術。

2021上半年，台郡營收141.82億元、年增27％，稅後淨利6.34億元、每股盈餘1.79元，不畏疫情嚴峻及國際局勢動盪，台郡營收穩健成長，前七月累計營收達169.7億元，較2020年同期大幅成長25％。

對於下半年營運展望，台郡先前法說會上指出，傳統旺季到來，客戶新手機天線需求強勁，且2021年台郡在穿戴式產品上，還增加了耳機的供應，隨新產品開始放量，預估第三季整體生產產值將突破百億。

另外，台郡於致股東報告書中提到，高頻5G帶來巨大商機，台郡不只專注現有消費性電子客戶，也以十年磨劍精神深耕汽車電子客戶。從汽車產業裡的新能源車、電動車、自動駕駛，均能看到5G高頻應用於ADAS、影音娛樂、電子控制系統等，汽車電子占整車成本的比重也不斷攀升，為軟板帶來大量新的應用市場，對此，台郡在此商機上絕不會缺席，將持續開發高頻材料及產品，以開拓更多的市場應用。

(時報資訊)

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