宏致（3605）8月31日舉行股東會，各項議案照案通過，展望後市公司表示，受惠於傳統旺季到來，各類產業包括工業、網通、汽車、消費性等需求都升溫，尤其網通、車用兩塊，客戶缺料狀況有較第二季紓緩，預期第三季維持穩健成長態勢，且下半年營運優於上半年看法不變。

宏致上半年各產業比重，消費性34％、筆電30％、網通17％、工業15％、汽車4％。其中，筆電方面，宏致表示，上半年受惠疫情，遠距辦公、線上學習需求增加，Chromebook自2、3月起一直到5月都是拉貨高峰，6月開始下修、第三季減弱，不過需求轉入商務、電競、消費性等機種，整體來看，公司預期第三季筆電還是有一成的季成長幅度。

除了工業及消費性第三季原本就是傳統旺季外，宏致也看好網通及車用的後市需求，公司表示，最主要是從客戶反饋來看，缺料狀況開始有較第二季顯著改善。

宏致網通包括交換器、路由器、伺服器、資料中心等多項產品，公司提到，受缺料影響，第二季網通雖然維持成長，但出貨不如預期，目前看7、8月的料況有逐漸好轉，拉貨動能持續復甦，加上先前併進來的子公司Genesis創世紀，預期第三季網通比重會拉升到20％。

汽車方面跟隨全球車市續強、電動車加速發展趨勢，以及客戶缺料緩解，第三季比重也會上來。

宏致表示，過去兩年車市陷入谷底，導致相關業績貢獻不佳，但公司沒有停止開發，積極拓展新車種，隨著導入車種的料號變多，以及客戶總體需求依舊強勁，預期會持續反映在業績上，目標2021年汽車相關業績要回復到2018年水準。

受惠於近年轉型有成、產品組合轉佳，加上併購效益，宏致上半年業績淡季不淡，營收50.78億元、年增39％，稅後淨利3.32億元、年增200％、每股盈餘2.71元。

因應網通客戶非中國生產交貨需求增加，宏致啟動籌資案，包括CB 6.06億元及現金增資6億元，將用於台灣廠精工中心二期擴建，預計第四季動工，2023年第二季完工試量產，該廠未來重點以高頻連接器、高速連接線為主，有利於高階產品比重提升、帶動產品組合進一步優化。

(時報資訊)

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