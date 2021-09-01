打線封裝廠菱生（2369）受惠於NOR Flash、微機電（MEMS）、微控制器（MCU）、電源管理IC及功率半導體等接單暢旺，7月合併營收6.99億元再創單月營收歷史新高，在手訂單來看營收將逐月創高到年底。

菱生預計第四季增加100台打線機，法人看好產能提升、價格調漲、折舊下降等三利多加持下，下半年營收逐季改寫新高，獲利將呈現跳躍式成長。

菱生上半年接單強勁，跟進大廠調漲打線封裝價格，合併營收37.05億元，較2020年同期成長44.2％，平均毛利率年增13.9個百分點達17.8％，營業利益達3.78億元，與2020年同期虧損情況相較，本業已開始獲利，歸屬母公司稅後淨利2.97億元，與2020年同期虧損1.09億元相較由虧轉盈，每股淨利0.80元。

菱生7月合併營收月增1.7％達6.99億元，較2020年同期成長56.8％，改寫單月營收歷史新高，自結7月稅前盈餘1.16億元，稅後淨利0.93億元，每股淨利0.25元優於預期。菱生前七個月合併營收44.04億元，較2020年同期成長46.1％，法人看好下半年營收逐季改寫新高，而獲利表現成長幅度會更大。

由於打線封裝仍然持續供不應求，國際IDM廠因疫情而轉單至菱生效應發酵，菱生產能利用率維持滿載高檔，訂單能見度已達年底，同時已有客戶有意簽訂長約。菱生在手封裝訂單中，以NOR Flash及NAND Flash打線封裝占比最高約達三成，MEMS感測器約逾二成，其餘則包括電源管理IC、MCU、射頻IC等。菱生轉投資測試廠鴻谷2021年接單強勁，每月可貢獻近1億元營收挹注。

菱生為滿足客戶需求，資本支出將由2020年約4.3億元，提升至2021年約9億元，主要用於擴建打線封裝產能，而第四季可望開始進行100台打線封裝設備移入裝機，總產能可望提升約7％，成為2022年成長動能。雖然下半年打線封裝價格已定，但包括日月光投控等一線大廠若有漲價動作，菱生會跟進大廠腳步。

菱生T6廠於2014年初完工，並開始認列折舊，由於採取七年折舊策略，預計第四季開始提列折舊費用將陸續到期並下降，第四季雖然進行擴產，但新設備驗收完成後的總體折舊費用仍可望持續降低，有助於改善獲利能力。法人看好菱生下半年獲利優於上半年，2022年展望維持樂觀看法。

(時報資訊)

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