電源管理IC廠矽力-KY（6415）8月31日公告上半年財報，合併營收94.38億元，歸屬母公司稅後淨利25.14億元，每股淨利27.07元，同創歷史新高紀錄。

由於電源管理IC供不應求及價格調漲，加上矽力-KY 2021年取得較多晶圓代工產能，上半年獲利大躍進，下半年營運將續創新高，法人看好全年可望挑戰賺進六個股本。

2021年來電源管理IC供不應求，價格逐季調漲，在國際IDM大廠產能轉向車用領域，3C電子產品相關電源管理IC缺貨恐延續到年底，加上美中貿易戰導致中國系統廠及OEM廠增加對矽力-KY採購，推升矽力-KY第二季營收及獲利同創新高，上半年獲利大幅成長。

矽力-KY公告第二季合併營收達52.58億元，季增25.8％、年增59.3％，平均毛利率季增5.7個百分點達53.4％，與2020年同期相較提升3.0個百分點，營業利益16.51億元，季增64.6％、年增117％，歸屬母公司稅後淨利15.22億元，季增53.4％、年增逾1.1倍，每股淨利16.31元。

矽力-KY公告上半年合併營收94.38億元，年增51.9％，平均毛利率達50.9％，較2020年同期提升0.8個百分點，營業利益26.54億元，年增87.0％，歸屬母公司稅後淨利25.41億元，年增76.5％，每股淨利27.07元。

矽力-KY股價8月31日上漲15元，以3,980元作收，成交量達344張，穩坐台股股王寶座。法人看好矽力-KY下半年營運逐季成長，由於取得較多的晶圓代工產能，配合電源管理IC價格續漲，預期2021年營收將挑戰200億元，獲利可望賺進六個股本。矽力-KY不評論法人預估財務數字。

矽力-KY下半年進入出貨旺季，7月合併營收18.99億元，月增7％、年增64.8％，前七個月合併營收113.41億元，年增55.2％。法人表示，電源管理IC缺貨及漲價，美中貿易戰導致中國系統廠及OEM廠增加對矽力-KY採購，且矽力-KY新跨入車用電子、伺服器等電源管理IC市場，都是下半年營運持續看旺關鍵原因。

(時報資訊)

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