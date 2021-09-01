經濟事件分析：

美國2Q的GDP修正為6.6％，負面是民間庫存呈現下滑趨勢，民間投資也下滑至-4.0％。未來Q3經濟成長的關鍵是低庫存是否有積極回補、及供應鏈瓶頸是否有改善？東南亞的車用半導體產能若能快速恢復應對美Q3經濟有幫助，Delta疫情也持續在延燒中，從餐廳訂位資料等明顯下滑，將衝擊服務業復甦，但美國經濟整體目前還算穩健。

美國二手車今年以來已漲23％，7月新屋房價年漲18.4％至歷史新高的39萬美元，另勞動指數上升至歷史新高，所以通膨壓力依然很大。Fed8月26日傑克森霍爾年會各項談話雖是鴿派，但對量化寬鬆貨幣政策（QE）的削減計畫，估應還是會在10月或11月實施QE，雖然對美股還是有衝擊，但市場已有充分預期，這次反應已明顯降低恐慌性。

產業變動分析：

台積電在營運展望、技術優勢一直有利多訊息環繞，但股價表現始終平平，主要癥結在毛利率下滑疑慮上。聯電毛利率由2020年的22％上升至34％，世界先進已由34％增至44～46％，但台積電可能有會從51.8％降至50％以下的危機，因三年1,000億美元的資本支出，使得折舊可能由2020年3,000億元、2021年4,000億元、2022年5,000億元、至2023年6,280億元，一路攀升，可能侵蝕獲利及毛利率。

另開發費用增加摩爾定律不再，開發5nm每千片需2.1億美元顯然比7nm的1.5億美元大幅攀升，至3nm需3.2億美元、2nm需4.4億美元，主因5nm以上都需用EUV極紫光光刻機，價格貴較無議價空間，至3nm.2nm更需高孔徑EUV價格更貴，使台積電毛利率有跌破50％疑慮。不過台積電經過這次調漲價格後，估計下半年新高製程開出毛利率50％應可穩住，加上Q3產能利用率由97.8％上升至99.6％，全年營收成長20％以上可達約成長23.7％，2022年毛利率可由50.8％調高至52.6％，這對金九銀十行情很有幫助。

盤勢分析及選股：

大盤由16,248點反彈超過千點遇壓，數強勢反彈，估計在金九銀十下仍有行情可期，注意1萬7千點支撐。馬斯克再度發揮創世奇材，特斯拉強攻太陽能在儲能與太陽能業務Q2營收季增62％、年成長更超過116％，營收與電動車已不分軒輊，由於公共電力設備很容易受不可抗力天然事件衝擊，常使家庭無電可用，特斯拉儲電系統完整，POWERWALL有別於發電機無須保養、不需燃料、無躁音，且大型儲能系統 Megapack已獲蘋果、日本、澳洲等採用。

美國2022年有搶裝太陽能效應，因美租稅減免方案ITC2022年到期，估2023年裝置量會大減，估太陽能股仍以短線操作。由於晶片荒持續發酵，手機AP、網通庫存已多，但車用庫存因需求很強去化很快因此庫存仍低，車用晶片交貨期以拉長至20周以上、晶片吃緊使車廠受創最重，因此車用晶片概念股如MCU、MOSFET、二極體等類股仍是操作標的。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意