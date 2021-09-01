台股成交量大幅萎縮，當沖動能也明顯降溫，占交易比重已跌落四成以下，本土投資人則開始轉進零股市場「淘金」，8月31日盤中零股成交金額衝上24.01億元，創此波指數連七紅以來的最高金額，由台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）三大電子權值股交投最熱絡。

受MSCI季度調整影響，台股8月31日尾盤成交爆出624億元大量，若扣除之後，大盤成交金額仍不足3,000億元，延續近期量縮價揚格局，且隨著量能下滑，以及警示新制上路，當沖交易金額也同步縮減，惟盤中零股交易熱絡程度「不減反增」，小資族在台股反彈過程中也積極「參一腳」。

統計8月底盤中零股交易最熱門的10大個股，共有台積電、台達電、聯發科、元大台灣50、長榮、陽明、聯詠、大立光、世芯-KY、萬海，分布族群以大型電子權值股及航運股占大宗，合計10檔31日零股交易金額達15.73億元，占整體24.01億元比重約65.5％，買盤集中度高。

券商主管分析，近期零股交易量能增溫有兩大原因，第一是先前台股跌落半年線之下，出現較大幅度回檔，吸引長線投資的零股族群進場「撿便宜」，從8月19日盤中零股爆出38.61億元的量能可見一斑，籌碼積極換手，同時以低檔承接策略，搶搭此波反彈行情列車。

其次，上市櫃除權息接近尾聲，股息紅包已陸續落袋，在企業獲利上修，旺季題材加持下，零股投資人選擇將現金股利再投入加碼的意願滿高，帶動盤中零股交易維持熱絡。

(時報資訊)

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