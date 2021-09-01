野村證券科技產業分析師李佳伶指出，臻鼎-KY（4958）股價已完全反應先前對單位售價、毛利率壓力的擔憂，隨多樣產品下半年進入量產，目前評價散發強大吸引力，將投資評等調升為「買進」，與瑞信、美銀證券攜手喊買，三大外資賦予推測合理股價最高達130元。

臻鼎-KY第二季因營收規模比預期大、營業費用管控較佳，每股純益優於市場預期程度高達37％。臻鼎-KY經營管理階層並看好，2021年營收將成長15％，且受惠於蘋果新產品量產，營收高峰應會落在10～11月。野村證券認為，基於更高產能利用率、IC載板與mini LED商機助陣，緩解價格壓力，臻鼎-KY下半年毛利率應為22％，回歸正常旺季水準。

觀察年度獲利表現，臻鼎-KY於2018年每股賺進超過一股本、來到10.5元，接下來於2019、2020年連續小幅度衰退，幸好下半年旺季加持，外資券商對2021年每股純益估計值超越去年，顯示最壞情況已過，2022年每股純益更將重返榮耀，樂觀派外資推估每股純益可望超越11元。

瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出，臻鼎-KY在HDI、IC載板持續獲得市占，且愈來愈多科技產品採用mini LED，足以抵銷供應鏈新進入者帶來的分額下降疑慮。在BT載板業務上，臻鼎-KY享受有利定價環境推動毛利上升優勢，然考量設備交期時間長，臻鼎-KY的擴產題材將於2022年進一步發酵。

短期而言，野村看好新電池FPCB貢獻，以及在iPhone SLP市占提升，可加持2021年下半年至2022年穩健成長。將時間拉長，預料IC載板對臻鼎-KY營收貢獻將從2021年的3％，成長至2023年的高個位數百分比，李佳伶強調，隨一線IC載板供應商無法滿足智慧型手機應用處理器、射頻（RF）IC、系統級封裝與記憶體載板需求，臻鼎-KY掌握有利產業地位，將大啖外溢商機。

另一方面，臻鼎-KY與部分載板大廠一樣，均獲得客戶支持與資助，以建立ABF產能，增添後市營運利多。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意