台股持續「量縮」，中低價股表現「活跳跳」！台股近期成交量持續探低，在市場觀望氣氛下，中低價股成「資金避風港」，運錩（2069）、寶碩（5210）、友銓（5321）等13檔中低價股業績面表現亮眼，又有三大法人「眷顧」，成台股另類「吸金焦點」。

台股中低價股「響叮噹」，法人指出，資金現階段容易流向中低價族群尋求避風港，此時若有良好業績面、籌碼面「護體」，則可望使股價更具續航力。

據統計，31日亮燈漲停之個股共計20檔，當中就有高達14檔為股價未滿50元的「銅板股」，占比高達七成；此外，台股31日漲幅前50大之個股，也有多達35檔「銅板股」躋身其中，資金湧入低價股布局。

日盛投顧總經理鍾國忠點出，現階段中低價位族群可望較高價股、權值股更有續航力。不過，仍建議投資人以業績面、成交量「兩大重點」篩選低價股，後續8月營收將進入密集公布期，若相關低價股有望配合業績上的好表現，則會是較安全之選擇。

據上述條件，篩選出31日收盤價低於百元、7月營收年月雙增、單日成交量高於500張、三大法人買超之個股，共有運錩、寶碩、友銓、越峰四檔強勢漲停，如興、建錩、大國鋼、新鋼、鑫科、金像電、榮剛、笙科、正德，漲幅則落在4.5～8％。其中，寶碩、如興、建錩、大國鋼、金像電、榮剛均獲法人逾千張買盤加持。

觀察近一周外資買超上市櫃公司張數，排行前十大中，股價低於50元以下者就高居六檔，包含中鋼、中信金、新光金、玉山金、華南金及長榮航，隨金融股陸續進入除權息旺季、獲利「大躍進」、反應對升息之預期下，都使外資資金匯入金融股，再配合鋼鐵、航空龍頭股，中低價股也能吸引外資目光。

此外，台股逾一個月未出現超過5千億元的成交量，甚至30日更萎縮至不到3千億元，創3月中旬來新低量。鍾國忠分析，台股飽受「量能不足」所苦，主因短線漲幅已大、市場追價意願不足，後續恐須待大盤高檔拉回之際，才有望「補量」。

(時報資訊)

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