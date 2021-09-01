全球不少主要經濟體已明訂禁售燃油車時程，電動車急速發展，近期台股也有多檔相關ETF掛牌，中信投信即日起募集的中信綠能及電動車ETF，主要的差異除多了綠能主題，對於零碳商機的掌握相對精準外，也是台灣首檔聚焦台股電動車供應鏈的基金，具備低估值、高潛力優勢。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，根據IEK資料，2020年全球電動車滲透率僅4％，至2030年滲透率可望提高至30％，足足是目前的七倍以上！意味對充電樁、電池及車用電子等電子零組件的高度需求。電動車於全球加速擴張的不可逆趨勢，也促使國際電動車的領導廠商股價遠遠超越傳統車廠；如果以7月底的股價計算，特斯拉的本益比高達626倍，中國電動車商比亞迪則是167倍，相較之下，近年積極切入電動車領域的鴻海，本益比僅11.9倍。

張士琳指出，電動車被視為「加裝輪子與馬達的智慧型手機」，如果比照過去智慧型手機於資本市場竄起的模式，當時也是品牌廠如蘋果、三星也是率先起漲，隨後作為全球智慧型手機晶片供給重鎮的台灣半導體產業鏈才加速狂飆。

台股的電動車供應鏈在鴻海集團掌旗的MIH聯盟成軍之後，吸引高達1,821成員加入，並廣及53個國家、地區，供應鏈目標客戶橫跨老牌車廠與科技大廠，未來甚至有望與Apple Car合作，切入全球電動車產業供應鏈的底氣十足。就以上思路研判，台股供應鏈仍具漲相，如再考量車子產值遠高於手機，預估到2040年，全球電動車產值可望達到智慧型手機的兩倍以上，更彰顯台股供應鏈低估值、高潛力的迷人魅力。

(時報資訊)