全球主要經濟體對於2050年達到淨零碳排已有共識，根據國際能源署最新的重磅報告《2050年前實現零排放：全球能源產業的藍圖》，減碳兩大重要路徑為電動車的推行、再生能源的發展。為全面掌握淨零商機，中信投信推出中信綠能及電動車ETF，結合再生能源、電動車雙趨勢，持有一檔基金兼顧兩大商機，讓投資「一舉兩得」，自9月1日至9月3日募集。

中信綠能以及電動車ETF經理人張士琳指出，在非核家園的願景之下，近年台灣綠能發電占比取得顯著成長，其中猶以離岸風電的未來最值得期待。台灣由於具備適合發展離岸風電地形，吸引數千億國際資金到位，且政府政策鼓勵供應鏈國產化，國內外開發商須於2021、2023、2024年落實不同的國產化項目，若無達標將處以重罰，並將電力收購改以較低價費率收取。

台灣離岸風電在先天地理優勢、後天政策加持下，有望發展成為亞洲風能先驅。根據能源局預估，至2025年可帶動1.8兆元民間投資，且預計吸引4.2兆國外投資離岸風電金額，相關供應鏈獲利有望吃下大補丸。

就電動車而言，張士琳表示，台灣電子供應鏈於全球電動車競賽中有望扮演吃重地位。全球由傳統燃油車轉向電動車的過程，後者對電子應用比率大幅提升，使過去全球汽車產業零組件由美歐日等傳統車廠獨占的地位鬆動，對於以電子零組件的製造立足世界的台灣來說，電動車的崛起相當於為台廠開闢創新獲利路徑。

電動車最重要的三項電子模組為電控系統（自駕晶片、影像感測器等）及電機系統（驅動馬達、電壓轉換系統等），台灣就掌握了其中兩項；且隨著在全球供應鏈去中化及台美戰略聯盟關係升級下，汽車相關產業可能向外尋求製造地，以分散零部件生產風險，間接加速汽車產業供應鏈轉型，有利台廠趁隙切入；根據經濟部工業局調查，2020年台灣汽車電子年產值已達2,700億元，隨電動車熱浪席捲全球，預估至2025年產值將超過3,100億元。

中信綠能以及電動車ETF為季配息，追蹤指數為特選臺灣綠能及電動車指數，布局著重在三大產業：綠能、電動車、半導體。根據台灣指數公司的資料，回溯指數歷史表現，可發現隨著全球政府越來越關切淨零碳排議題，近年指數報酬率氣勢格外高張，2019年、2020年年化報酬率皆交出30％以上的佳績，統計今年以來至7月底，報酬率也有18.8％的亮眼表現。

(時報資訊)