凱悅集團在2015年以「中心、核心」為名，推出Hyatt Centric「尚萃」酒店品牌，繼打入東京核心銀座與香港維多利亞港後，又把目光鎖定台北南京東路、光復北路的前馥敦飯店南京館位置，與大陸建設攜手，邀來全球義大利建築設計團隊全案規畫，推出亞洲第六家、台灣第一家的「台北凱悅尚萃酒店」與高級精品住宅複合開發案「鐫萃」，預計2024年完工。

「凱悅尚萃布局全球永遠欽點國際城市最精華地段。」地產業者分析，松山區重登台北第一推案熱區，「是松菸大巨蛋和小巨蛋合抱的超核心雙蛋黃地段。」往北走是松山機場國門與高含金量的大內科，往南隨著京華城改建案推進，及明年即將完工的松菸大巨蛋，形成商辦、百貨影城、旅館、文創園區與大巨蛋棒球主場館的超大開發規模。凱悅國際酒店管理公司地產及發展副總裁張知浩也說：「凱悅國際酒店看中馥敦南京館的絕佳地理位置，將全台第一家尚萃引進台灣。」

從今年起，含即將登場的「鐫萃」，以敦化北路和南京東路四、五段，兩條幹道沿線都更危老有破200億的新案量登場。區內周邊有新光壽92.888億買下「鐫萃」對面中華開發大樓籌備改建A辦，小巨蛋商圈在IKEA搬家後富邦壽更有望整合開發王朝酒店與環亞大樓，區內與信義計畫區串接的京華城也積極改建A辦豪宅案中，爆量的A辦總部所創造的國際商貿量能，也墊高敦北南京到南京東路五段的新推高端住宅預售案價值。

大陸建設以「琢豐」作為台北市第一個飯店寓邸試金石，並將「琢豐」的成功經驗轉戰到預計於今年第三季推出的南京東路五段馥敦飯店改建案，攜手國際酒店集團「凱悅」（Hyatt）旗下的時尚星級酒店品牌「尚萃」（Centric），再度打造「酒店＋精品宅」的進化版國際酒店公寓「鐫萃」。新案「鐫萃」在醞釀期間吸引具國際城市生活經驗的台商、追求潮流海歸富二代、內科南軟高階主管熱切詢問。

(時報資訊)