不銹鋼板材上游大廠唐榮和不銹鋼盤元大廠燁興8月31日開出9月盤價，其中，唐榮內銷價格維持平盤，外銷價格每公噸最高調漲120美元；燁興不銹鋼盤元和碳鋼盤元價格則採議價方式，其中不銹鋼盤元將以華新麗華的漲價幅度作為基準，增添Q3營運動能。

此外，在中鋼與中鴻調漲9月熱軋材料帶動下，鍍面大廠燁輝8月31日也開出9月內銷盤價與11月份外銷價格，內銷價部分，鍍鋅、烤漆鋼板每公噸調漲500元反映原料成本，至於外銷價每公噸調漲30美元。

繼燁聯9月內銷開平盤、外銷漲80～180美元後，及華新麗華內銷每公噸漲3,000元、外銷漲120～150美元後，唐榮31日開出9月份盤價，其中304冷熱軋維持平盤，316產品附價也維持平盤；但304冷熱軋外銷基價依不同地區每公噸調漲0至120美元。唐榮表示，近來國際鎳價回升，理應適度反映成本，但考量下游客戶外銷接單與航運都有壓力，最後決定內銷價格持平，並自行吸收成本。

燁興也表示，在原料成本壓力下，不銹鋼盤元9月份價格將以華新麗華每公噸調漲3,000元作為基準，再與客戶採議價方式處理，且碳鋼盤元原則上開平盤，但也將與客戶採議價方式處理。

燁興認為，不銹鋼盤元第三季逐月調漲價格，且碳鋼盤元產品持穩下，預期單季營運可望比第二季好。

(時報資訊)

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