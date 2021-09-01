第四季房市將進入推案旺季，特別的是，這波推案熱潮再度聚焦被視為「台北華爾街」的北市南京東路，新案遍地開花，估計逾400億元新案醞釀中，其中部分豪宅每坪將挑戰200萬元大關。

近年來南京東西路吸引建商、金融保險業搶進，隨首購、換屋、置產客層陸續回流房市，新案規劃主力產品也是大、中、小戶一應俱全。其中，最具指標的是馥敦飯店南京館危老重建案「鐫萃」，規畫25～55坪中小坪數產品，總銷超過65億元，市場推估單價可望達180萬元。另外「蘇黎世產險大樓」也將危老重建為「敦仰」案，總銷逾150億元，市場消息指出主力規畫80坪以上，平均開價將站上200萬元。此外，總銷5億的「陞遠學」、總銷11億的「敦北南京」，每坪開價都在120萬元以上。至於5月甫公開的合建大案「南京御邸」，為稀有零店面新成屋，主力37～51坪，採毛胚交屋，每坪開價超過150萬元。

據調查，南京東西路近幾年湧現不少都更案、危老重建案及開發案，包括南京東西路最大地主新光人壽著手進行「新光纖維大樓」、「新光南東大樓」、「新光產險大樓」都更重建；另外還有富邦金控、元大人壽及皇翔建設等進場布局。

其中，最大手筆為富邦人壽以268億元買下「王朝大酒店」；另新光人壽年初以92.88億標下「中華開發大樓」；皇翔建設以每坪367萬搶標南京東路地上權；中國人壽2013年以141億標下「台北學苑」地上權，已改建為集團總部大樓；「蘇黎世產險大樓」則將危老重建為大坪數豪宅；兆豐銀行中山分行也陸續都更完成。

不僅財團紛紛卡位南京東西路沿線，不少自營商、開發商也陸續布局，根據實價登錄資訊，南京東路一段、中山北路路口的老店面，近期以3.5億易手，換算每坪土地約792萬元；另去年11月南京東路三段一處按摩養生館也轉手，由於土地僅29.34坪，以土地換算每坪達715.7萬元。

(時報資訊)