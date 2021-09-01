政府即將發放五倍券振興經濟，但車商等不及，率先出招卡位消費商機，裕隆日產汽車搶先推出「振興超狂八倍送」優惠方案，提供購車消費者可以加價5,000換購價值4萬元的配件，待日後振興券發放後再換回等值現金，引發市場震撼。裕日車表示，新方案等同將振興券效益放大40倍，活動台灣經濟。

政府為提振國內經濟，打算發放五倍券，但發放進度聲聲慢，車商已經等不及，決定先發自救，出奇招卡位振興券帶動的消費商機。裕日車8月31日宣布，率先響應振興政策，推出「NISSAN振興超狂八倍送」購車優惠專案，凡於9月購買日產（NISSAN）品牌國產全車系及進口車款Altima、New Juke，即可享有「5千振興八倍送」高額配件金，意味可加價5,000元換購價值4萬的配件，待日後振興券發放下來，再拿回經銷商換等額現金。

裕日車主管表示，政府發五倍券，裕日車超前部署提供八倍優惠，等同將振興券效益放大40倍，振興國內經濟。裕日車還加碼購車享首年丙式車體險、高額零利率等優惠，並針對X-Trail與Tiida兩款國產車，分別提供79.9萬元起、59.9萬元起的振興優惠價，全力衝刺疫情降級後的新車銷售業績。

(時報資訊)

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