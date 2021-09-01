電動機車市場再度掀起電池交換站布建競賽，光陽以平均每天四站的進度，快速推進換電站建設，朝年底前全台千站目標邁進，搭配全台六都送電到府的「尊榮換電」新創服務上路，打造多元、便利的能源補充網絡，為自家Ionex電車營造競爭優勢。

電車龍頭Gogoro則於8月31日宣布，拿下今年度中油加油站換電站標案全部194站點；同時，Gogoro將與新北市府合作，在人口稠密熱區部署近50個站點，維繫全台換電站最多、最密集的領先優勢。

光陽8月31日舉行尊榮換電服務上線發布會，首波將在全台六都共36個行政區，提供專人送電到府的服務；光陽Ionex 3.0電動機車車主，只要透過專屬APP在晚上9時前訂閱，光陽就會在夜間派專人到指定地點，為車主換電，讓車主一早就能「滿電」出發，不用費心繞路去找換電站，更不用擔心換不到滿電電池，提供給消費者多一種便利貼心的能源補充選擇。

光陽也搭配尊榮換電服務上線的機會，在9月推出電車專屬的購車優惠，除車主年底前可免費享受尊榮換電服務外，針對i-One、S7，分別加碼4,800、6,500元的購車金，結合各市政府補助後，i-One最低4.6萬元即可入手，S7最高可拿到超過3萬元補助，要在9月開學季衝一波業績。

光陽表示，自今年3月中Ionex 3.0計畫發表以來，積極推進換電站及專賣通路的布建，儘管期間受到疫情升溫影響，但換電站建置的腳步從未停歇，以平均每天四站的進度，目前已完成420站的建置，朝今年底前全台千站的目標前進。

光陽電動機車積極出招，Gogoro也沒有鬆懈，剛開標的中油加油站今年度換電站標案，Gogoro在沒有對手競爭的情況下，標下全部194個站點，進一步拉開目前在換電站布建上的領先優勢。目前Gogoro全台已有2,143個換電站，其中設在中油加油站的有437站，中油也是Gogoro架設最多換電站的通路合作夥伴。

Gogoro表示，這次中油標案中包括南投仁愛鄉聖本篤加油站，距離台灣公路最高點武嶺約40公里，未來設立換電站後，將讓騎電動機車上武嶺不再是空談；Gogoro還將洽談在清境風景區內的小七門市架設另一站GoStation，實現車主沿途換電騎車征服武嶺的願望。

(時報資訊)