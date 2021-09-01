尼得科超眾（6230）拚擴產，董事長永井淳一表示，今、明兩年資本支出都會落在相對高檔，其中越南廠第一期工程已順利完工，今年下半年就會投產，明年營收占比拚二～三成。

為降低中美貿易戰的衝擊，主力生產重鎮在中國的尼得科超眾也搶進越南設廠，新廠座落在北越河內，工程分三期完成，第一期工程已於今年上半年完工，永井淳一表示，下半年就可望認列營收。

由於越南廠尚有二期及三期工程待完成，尼得科超眾表示，未來兩年資本支出仍會落在高檔。

經統計今年上半年尼得科超眾的資本支出已達到3.82億元，相當於去年7.5億元的近半數，主要是用在擴建越南廠及買進自動化設備，據此推估今年全年的資本支出應會和去年差不多，甚或再高一些，至於明年資本支出也不容小覷，應該也會落在相近的高檔。

著眼於越南廠是為了因應中美貿易戰所需，新廠採全方位設計，幾乎什麼產品都可以生產，至於主力客戶則鎖定中國以外的海外市場。

尼得科超眾今年上半年受到缺料及疫情影響，上半年業績走平，不過隨著旺季到來，「第三季營收比第二季和第一季相比，應該會有相對好的表現。」

永井淳一跟進補充表示，目前客戶都很規律在下單，訂單能見度約為三個月，稼動率不同廠區不同，不過平均值有達到八成，這尚不含越南廠的產出。

針對今年上半年的缺料問題，法人好奇尼得科超眾是否有解決之道，永井淳一表示，去年起原物料上漲特別明顯，尤其是銅，尼得科超眾無法主導原物料的走勢，可以做的，除了和供應商洽談外，就是從製程去做改善，好比變更設計。

展望明年的成長動能，林井淳一表示，下半年各產品需求不錯，網通、伺服器、商用筆電、電競等動能將延續至明年，對未來成長仍正向看待。至於市場全面看好的5G成長動能，林井淳一樂看此成長動能不僅在中國有，連歐美也會有。

(時報資訊)

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