彰化銀行發言人暨資深副總陳斌8月31日在法說會指出，疫情走勢仍是未來的隱憂，但各國施打率提高及歐美陸續解封，投資市場偏向正面發展，第四季彰銀將持續把握商機，並推動及爭取各項業務，挑戰獲利目標。

核心業務方面，他指出，今年5月中旬起國內經濟受到本土疫情影響，民間消費因管制措施而銳減，但疫情並未影響以出口為主的製造業產線運作，加上台股持續走揚、台商資金回流且利率仍屬低檔等效應下，使彰銀放款量較去年同期增加約493億元。其中，中小企業及房貸分別成長7.13％及15.64％。

財富管理業務因投資市場熱絡及投資意願提升，也連續帶動財富管理相關業績，手續費與去年同期相比成長4.03％。此外，逾放比0.33％，較去年同期大幅下降，且覆蓋率381.95％，已提升至疫情前水準。

展望下半年，陳斌表示，放款業務將持續授信結構轉型策略，提升中小企業授信占比，並積極拉升海外獲利動能。

聯貸業務上，對於前景發展佳的產業也將積極爭取主辦商機。至於財管業務，除了發展多元理財商品，因疫情期間搭配數位工具提升服務效益佳，將持續推展。

資金操作方面，陳斌強調，彰銀將以平穩性操作為原則，視市場狀況找尋適合標的加碼，台股基本面不錯，雖短線震盪，中長線籌碼相對穩定，將視情況逢低進場。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意