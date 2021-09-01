第一銀行上半年房貸成長2.8％，今年全年目標則是成長3.5～4％，一銀強調，接下來將積極爭取優質客戶、分戶房貸，今年出現台南、高雄的成交量比桃園以北多，主要是台積電到南科設廠，出現客戶挪移，預計全年房市價、量將穩定成長，看好剛性需求的自住買盤。

一銀2021年6月起採用新LTV標準法計算房貸與土建融的風險權數，受惠於新標準的實施，截至第二季底，第一類資本為12.28％、資本適足率14.14％，已較過去提升，有助於未來擴充資產規模。

第一金控8月31日舉辦法說會，總結第一金上半年稅後淨利為109.13億元，較去年同期成長24.5％，每股盈餘（EPS）0.85元。第一金副總經理李淑玲、第一銀行副總經理蔡淑慧指出，今年以來獲利表現不錯，明年將挑戰更高的數字。

上半年一銀獲利年成長11.9％，受惠台股的大波段行情，證券、人壽、投信、AMC等子公司稅後獲利也同步成長，非銀行的獲利貢獻達到12.2％，顯示第一金近年分散獲利動能已有成效。

對於後續是否會出手併購，李淑玲指出，目前沒有特別的標的，至於花旗將出售消金部分，第一金「沒有積極參與」。不過，一銀9月將開辦財管2.0，根據統計，一銀目前資產逾1億元的客戶約600人，預計到明年底的財管2.0目標是希望至少有160位客戶、資產要達380億元。

下半年的獲利動能上，第一金規劃，淨利息收益希望全年成長10％、手續費收入成長6～7％、金融市場操作則預計跟去年相當，而淨提存全年將較去年減少三至四成，也將挹注整體獲利。

由於一銀被金管會列入系統性重要銀行，法人關心未來股利發放情形。李淑玲說，從今年起不會像過去一樣拚高配發率，會將部分獲利保留在帳上，即現金股利不會多配，著重於穩定，並搭配盈餘能力來決定金額；至於股票股利則是看資本結構狀況來配發。

(時報資訊)

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