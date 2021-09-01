國票金控8月31日舉行法人說明會，發布今年上半年稅後盈餘22.85億元、年成長53.39％，每股稅後盈餘（EPS）0.79元，每股淨值13.7元，營運穩健向上，該公司總經理丁予嘉強調，統計前七個月稅後淨利增至26.72億元，EPS已來到0.97元，將破1元大關，「接下來展望非常好」。

國票金董事長魏啟林表示，上半年獲利表現佳，主要是子公司營運表現優異，國票持續調整授信結構、提高利差，並長期深耕FRCP業務，第二季外幣債部位提升至新台幣250.8億元，維持良好投資組合收益與利差，收益年成長20％。

此外，受惠台股行情，獲利轉盈餘大幅成長，太陽能電站專案融資，在綠能產業承作額度及動用餘額，6月來到170.28億元及92.23億元，各成長99％及170％。

國票證券因台股成交量擴大，帶動第二季經紀業務獲利創佳。創投收益受惠長期精準布局主流產業、帳上投資部位評價及處分利益成長。樂天國際商銀擴大生態圈金融服務場景，將持續規劃財富管理、企業金融等業務，豐富金融商品種類。

有關併購安泰銀行一事，丁予嘉說，目前在保密階段，所有進度會依照證交所的規定辦理並發布訊息。

安泰銀行31日也舉行法人說明會，上半年淨收益29.40億元，稅後淨利12.28億元，基本每股稅後盈餘（EPS）0.63元，淨收益和稅後淨利較去年同期分別減少3％及增加3％。

安泰銀行6月底資本適足率18.14％，第一類資本及普通股權益比率皆為16.93％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意