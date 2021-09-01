千呼萬喚，土銀的麟洋東奧「終局線上」信用卡終於問世。土銀在8月30日取得東奧授權，隨即在31日舉辦「麟洋羽球認同卡」發表會，讓這張「終局線上」信用卡正式亮相，同時還有麟洋的彩色照片入卡。

此外，麟洋此次更是給足自家土銀面子，接下來還要參加土銀的振興五倍券綁台灣Pay行銷，土銀董事長謝娟娟在記者會上親自放送第一手好消息，凡是新戶申辦該信用卡並綁定專案，將可獲抽獎機會跟麟洋共餐或打球。

此次獨一無二的麟洋終局線上卡在千呼萬喚之下終於登場，尤其更吸睛的是原本規劃以「浮水印」入卡的兩人肖像，已「進階」到彩色照片，且兩人的球姿更是精挑細選，還必須獲得東奧授權，因而更具備收藏紀念價值。

對於這張卡片的發行量，土銀董事長謝娟娟更是寄與厚望，她表示，希望半年內就能有5萬張的發行量。

8月31日是麟洋奪冠滿月的日子，土銀選在這一天發表麟洋信用卡，並由土銀董事長謝娟娟與總經理何英明和麟洋一起進行揭牌儀式。

土銀指出，這張信用卡珍貴之處，除了代表奧運金牌的最高榮耀，具有東奧標誌值得深藏，卡片還承載著麟洋奮戰不懈的精神，透過卡片將這股正面能量傳遞到每一個持卡人手中，此外，持該認同卡消費，土地銀行也會提撥刷卡金額0.25％回饋金協助國內羽球運動發展，希望可以讓羽球成為全民運動。

除了發行麟洋東奧信用卡，現在政府推出振興五倍券，各大行庫都要舉辦綁卡台灣Pay的行銷活動，對此謝娟娟更進一步發想了「與麟洋共進燭光晚餐」的創意，若綁土銀的台灣pay消費五倍券，將有機會參加抽獎，包括與麟洋一起打球或共餐，這些獨家的行銷點子，也展現土銀董座的行銷創意與功力。

(時報資訊)