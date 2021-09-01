財政部長蘇建榮8月30日召集九大公股金控、銀行業務會報，提示四大重點，包括台灣Pay綁定五倍券執行、ESG、各大行庫繼續強化體壇活動支持，以及行庫加速更新資訊系統以強化數位金融業者，其中公股銀行ESG平台運作上，10月將召開ESG「聯合供應商」大會。

對於ESG「聯合供應商」大會，行庫主管指出，將由一銀領頭，未來其他行庫也將針對採購方面的事務，來召集「聯合供應商」大會，集中向營運符合ESG要求的供應商進行採購。

對於財長提示各大行庫「儘早作資訊系統的更新」，與會人士指出，財長主要在提及，想要強化數位金融服務：「也得資訊系統跟得上」。目前也以一銀更新進度最快，已朝「小核心，大週邊」的方向進行，來加快數位金融服務的速度，目前已有其他行庫陸續跟進，希望藉此強化數位金融服務的提升。

至於體壇活動支持上，目前除了土銀有羽球、桌球隊，合庫有羽球、桌球、棒球隊，台銀也有籃球隊，一銀亦支持桌球、舉重，華銀則支持棒球、體操之外，兆豐銀也投入對舉重、射箭、棒球運動等支持，蘇建榮希望各大行庫能繼續朝向各自投入的領域支持國內體壇運動。

八大行庫推展台灣Pay綁定五倍券的執行進度方面，蘇建榮表示，看好四大利基加持，一是今年台灣Pay提出更多的回饋放送；二是今年開放共同綁定；三是數位振興券今年加上了專屬的logo，比起去年新增數位辨識，使得店家不像去年只願意提供實體券的優惠，而願意在今年一併放送對數位券的優惠；四是公股銀行選手今年奧運奪牌亮眼，也有相關綁卡促銷。

蘇建榮也針對國際經濟情勢對台股造成的影響指出，有二大變數必須注意，一是美國減少購債縮表的時程，二是地緣政治的影響，包括美國從阿富汗撤軍之後中東地區政治局勢的變化等，國安基金也會隨時觀察國際經濟及政治情勢的轉變以及對台股的影響。他指出，美國減少購債、提前縮表等決定會影響資金在全球市場的流向，尤其是新興市場、亞股，像先前外資大賣台股，曾有一日賣出200、300億，即是受此影響，國安基金未來也會密切留意上述因素對台股的影響。

(時報資訊)