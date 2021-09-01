好還會更好。今年上半年獲利成長居公股之冠的合庫，下半年將有更亮眼的表現，對此合庫金董座雷仲達指出，看好兩大因素：經濟好轉及利率往上，因此將更看好下半年的獲利，他並指出，即使聯準會未升息，但整個拉抬市場利率的效果已經起來，這對銀行業的經營有利。

合庫金去年獲利僅衰退6.87％，是獲利減損最輕微的公股金控，而在基期已相對其他行庫更高之下，合庫今年的獲利成長依然居冠，因而也使合庫金的獲利表現在各大行庫間更為突出，合庫金上半年的獲利較去年同期成長26.67％，其中外界最矚目的合庫金主幹—合庫銀行獲利亦大幅成長23.77％，對此，雷仲達並未劃地自限，而是更看好下半年的獲利：「將比上半年更好」。

雷仲達分析，最主要是疫情緩和會使經濟情勢好轉，另外聯準會在貨幣政策上的拿捏，使得整個市場利率會往上，即使聯準會尚未升息，但引導利率往上的效果已提前出籠，這對銀行業的獲利將有幫助。

除此之外，合庫今年的台股投資告捷，價差及股息收益兩頭賺，亦貢獻可觀的獲利，對此雷仲達也稱讚合庫財務操作同仁非常積極任事，因此今年台股投資不僅獲利好，股利收入也很高。

在放款結構上，合庫在去年大力投入新冠疫情紓困，但最後的獲利結果證明，合庫投入紓困的同時，並未使獲利受損，反而企業放款結構有更多調整，中小企業授信較去年大幅成長雙位數，同時居各種企金放款成長率之冠，即為最顯著的例子。

雷仲達表示，這顯示投入紓困並不見得會影響獲利，合庫已作到配合政府政策的同時，也能一併帶動獲利的成長。

(時報資訊)

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