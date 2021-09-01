合庫8月31日舉行「i運動卡」上市發表會，除了合庫金暨銀行董座雷仲達與萬事達卡組織總經理陳懿文共同出面，已連續12年獲體育署頒發「體育推手獎」的合庫旗下戰將眾多，球后戴資穎更領軍包括林昀儒、鄭怡靜、莊智淵、陳建安、周天成、王子維等七位在東奧奪牌及表現傑出的選手站台，陣容可說最為龐大，同時也是合庫今年以來最盛大的一場信用卡發行活動。

合庫董座雷仲達上任後，不斷提高球員福利，其中最有代表性的就是專案營養金的加碼，對此雷仲達指出，除了金牌、銀牌、銅牌的得主可以各領100萬元、40萬元、20萬元的獎金，以及每月各加碼6萬元、4萬元、3萬元的營養金、可領兩年，合庫更增加對於已打入「後四強」的第四名選手的獎金及營養金獎勵，可分別得到獎金10萬元及每月2萬元、可支領兩年的營養金。

對合庫新發行的「i運動卡」，雷仲達表示，不僅提供持卡人於運動、健身、綠色交通三大通路消費最高5％回饋，更將從每筆刷卡消費金額中，提撥0.25％做為回饋國內體育發展基金，希望透過全民的參與體育，力挺下一個台灣之光。 同時為了環保，此次卡面的製作，亦特別採取環保可回收的材質。

合庫主管也指出，在發卡目標上，希望今年底之前能有2萬張發卡量，之後希望把發卡量拉高到至少能發行5萬張為目標。

消費者回饋方面，合作金庫i運動卡，將同時提供運動裝備、揮汗健身、綠色交通三大通路回饋。目前多家運動用品通路或健身房消費，均可享有加碼5％現金回饋；i運動卡除了提供悠遊卡自動加值，當消費者騎乘GOGORO、搭乘高鐵、台鐵等公眾運輸工具，也享有綠色交通5％加碼回饋，使該卡兼具鼓勵體育與環保的效果。

合作金庫「i運動卡」的卡面此次以合作金庫長期贊助的桌球、羽球和棒球等球隊為主要元素，並提供國內消費0.5％與海外消費1.5％的基本現金回饋無上限，更加碼5％運動裝備與健身消費回饋，鼓勵卡友「愛」運動（i運動）。

(時報資訊)

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