財政部關務署31日宣布對陸製進口特定鋁箔正式課徵五年反傾銷稅，適用稅率為19.42％～31.36％，並且追溯自今年2月22日實施，課稅期間至2026年2月，因正式稅率較臨時稅率低，預計廠商將申請退還溢繳稅款。

涉案陸製特定鋁箔貨品為鋁純度在99.3％～99.9％的特定鋁箔，進口稅號「76071120006」及「76071190001」，多半用於食品包裝、香菸褙紙、金紙。

我國課徵反傾銷稅對象包括中國大陸的上海神火鋁箔（28.20％）、廈門廈順鋁箔（19.42％）、昆山鋁業（31.36％）、丹陽市精益鋁業（27.23％）、江蘇大亞鋁業（27.23％）、其他製造商或出口商（31.36％）。

關務署表示，本次反傾銷案起因於中鋼集團旗下的中鋼鋁業公司申請反傾銷稅調查，因中國大陸現為全球鋁箔第一大出口國，但近年來產量過剩，頻頻向歐美、亞洲等國傾銷，已遭美國、歐洲各國、墨西哥等裁處貿易制裁。

根據中鋼鋁業申請資料顯示，自2016年至2019年上半年，中國大陸鋁箔大舉出口至台灣，利用低價策略、蠶食鯨吞我國市場，一般鋁箔國際銷售價格約每公噸為4,197～4,791美元，但大陸鋁箔銷售價格為3,024～3,344美元，明顯有傾銷情況。

經半年調查後，財政部與經濟部今年初也發布反傾銷稅初步判定，認為陸製特定鋁箔確實有傾銷情況，關務署也從今年2月22日到6月21日開始課徵臨時反傾銷稅19.86％～32.36％，主要是依照去年資料所估算的初步差率。

(時報資訊)