電商平台蝦皮（Shopee）母公司冬海集團（Sea）共同創辦人、董事長兼執行長李小冬，在冬海集團美股股價年內累計大漲69.24％助攻下，8月31日以198億美元身家，超越油漆大亨吳清亮（身家177億美元），成為新加坡首富。

綜合外媒報導，現年43歲的李小冬於1978年在天津出生，擁有美國史丹佛大學工商管理碩士學位，完成學業後到新加坡創業並入籍。在美國留學期間，原本對創業、風險投資毫無概念的李小冬逐漸找到方向。

李小冬2005年參加女友的畢業典禮時，史丹佛大學邀請到蘋果創辦人賈伯斯演講，李小冬親耳聽到經典的「Stay Hungry, Stay Foolish」演講內容，帶給他創業的勇氣。

李小冬、葉剛和陳精業三人於2009年共同創辦冬海集團。該集團最早是從事遊戲代理業務，被譽為「東南亞小騰訊」。歷經十多年發展，冬海集團已成為現今東南亞最大的互聯網公司，旗下擁有蝦皮、線上遊戲平台Garena、數位金融服務提供商SeaMoney三大業務領域。截至31日，冬海集團市值高達1,785億美元，是東南亞最高市值公司，市值與港股上市的大陸外送平台美團相當。

冬海集團持續擴大業務版圖，並尋求從金融科技業獲得遊戲及電商以外的進一步增長。

(時報資訊)