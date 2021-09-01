大陸遊戲業巨頭網易8月31日港股盤後公布，2021年第二季營收年增12.9％至人民幣（下同）205.25億元，淨利年減21.95％至35.42億元，營收、淨利均優於市場預期。

在網易第二季業績優於預期，並宣布擴大回購計畫激勵下，截至台北時間31日晚間8時11分，網易美股盤前上漲2.66％至92美元。

受大陸官方8月30日重拳整頓網路遊戲業影響，陸港遊戲概念股31日股價漲跌互現。其中，網易港股31日股價收跌2.07％至141.7港元，近一個月累計下跌10.43％。港股上市的騰訊、心動公司31日分別逆勢收漲3.31％、4.04％。A股上市的吉比特、完美世界31日則分別收報跌停、跌1.32％。

21世紀經濟報導援引市場分析指出，資金博弈的背後是認知分歧。31日多檔遊戲股上演多空對決，或許意味著在強監管政策這一點上，市場依然存在不同理解。

網易財報顯示，2021年第二季，線上遊戲服務營收年增5％至145億元。該公司旗下美股上市的智慧學習公司網易有道營收年增108％至13億元。網易創新及其他業務營收年增26％至47億元。

網易同時公布股份回購及購買計畫，該公司董事會批准將2月下旬宣布的回購美國存託股（ADS）及普通股計畫總額，從20億美元提高至不超過30億美元。此外，董事會還批准購買價值不超過5千萬美元的網易有道ADS，購股計畫將從2021年9月持續至2024年。

大陸國家新聞出版署8月30日公布新規，嚴格限制未成年人（18歲以下）僅能在周末和假日上線網路遊戲，且每日僅開放一小時。財聯社援引投行傑富瑞（Jefferies）分析，此一監管新規對大多數遊戲公司的收入影響甚微，不過對於那些主要鎖定年輕用戶的遊戲公司可能會產生一定影響。

傑富瑞預計，未成年人對網易遊戲收入的占比只限於個位數中低段水準。另外，騰訊約5％的遊戲收入來自未成年人，假設遊戲業務占騰訊總收入的60％左右，那麼新規將會對騰訊的收益產生約3％的影響。

(時報資訊)